Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 19:43
İcra yöntemi mi avantajlı yoksa karşılıklı anlaşma mı?

Şimdi benim 50 bin borcum vardı banka icraya vermiş avukat aradı 65 borç oldu gel sözleşme yapalım 12 12 felan öde dedi öyle yapma mı mantıklı maaş a ver kendin al demem mi mantıklı hiç indirim yapmıyor yardımcı olacak fikir verebilecek olan var mı


Javss
Aday Memur
06 Mayıs 2024 20:02
maaşinizdan ortalama 11500 gibi bir rakam kesilecek bunun kararıni siz vermelisiniz

Emre3466
Aday Memur
06 Mayıs 2024 20:03
Peki teşekkür ederim
Javss, Dün
maaşinizdan ortalama 11500 gibi bir rakam kesilecek bunun kararıni siz vermelisiniz

Javss
Aday Memur
06 Mayıs 2024 20:04
icra yollarsa birde soruşturma açılıyor hiç uğraşma sen 12 12 ode
Emre3466, Dün
Peki teşekkür ederim

adalı-polis
Genel Müdür
06 Mayıs 2024 21:02

İndirim iste 55 bine kabulleşelim de.


bakibey
Aday Memur
06 Mayıs 2024 21:30

Maaştan istersen faizi öder durursun. Ama anlasirsan fazla faiz odemezsin


esasli2626
Aday Memur
06 Mayıs 2024 22:14
anlaşma yolunu seçesin indirim de yaptırasın daha sonra süprizlerle karşılaşırsın

black_sea_28
Genel Müdür
07 Mayıs 2024 11:42

Başka alacaklı yoksa sıraya girmeden maaştan keserler. Bu husus sizin aleyhinize olabilir. Başka alacaklılar varsa, pazarlık yapabilirsiniz. Sırada beklersiniz, size sıra gelene kadar fazla zaman geçer, pazarlık yapıp şu kadar miktar ve şu şekilde ödeme üzerinde anlaşabiliriz denilebilir.


Emre3466
Aday Memur
07 Mayıs 2024 11:48
Tamamm teşekkür ederim
black_sea_28, 8 saat önce

Başka alacaklı yoksa sıraya girmeden maaştan keserler. Bu husus sizin aleyhinize olabilir. Başka alacaklılar varsa, pazarlık yapabilirsiniz. Sırada beklersiniz, size sıra gelene kadar fazla zaman geçer, pazarlık yapıp şu kadar miktar ve şu şekilde ödeme üzerinde anlaşabiliriz denilebilir.

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