Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 20:29
Tekemmülden sonra

Bölge idare mahkemesinde davam var. Tekemmül ettikten sonra 6 ayda sonuçlanır diyor kanun ama benim tekemmülden sonra 6 ayı geçti mahkeme hala karar vermemiş. Ne yapmam gerek süreyi aştılar dilekçe mi yazmalıyım mahkemeye

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