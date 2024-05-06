Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 20:32
Personel Ekranında Çalışma Puanı Gözükmüyor

Merhaba arkadaşlar, havuz tayini için personel ekranıma girdiğimde puanım 0 olarak gözüküyor. Bugün bilgi işlemi, komisyonu ve PGM'yi aradım. PGM'deki arkadaş bana UYAP'ta sıkıntı olduğunu, yarın düzeleceğini ve düzelmeden tercih yapmamamı söyledi. Sizde de aynı sorun var mı ?

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