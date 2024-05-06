Şube Kapanış- İl içi tayin

Resmiyette ya norm fazlasısınızdır ya değilsinizdir. Mebbiste norm modülünde bellidir. Resmiyette norm fazlası değilseniz 3 yıl dolmadığı için isteyemezsiniz. İlçe il veya bakanlk kontrol ederken farkeder mutlaka. Şube kapatma işlemleri olduğunda norm güncelleme takvim dışındada yapılabilir. Takip etmenizi öneririm. Okul müdürü veya ilçe ile il içi takvim başlamadan halletmeye çalışın.

Resmiyette ya norm fazlasısınızdır ya değilsinizdir. Mebbiste norm modülünde bellidir. Resmiyette norm fazlası değilseniz 3 yıl dolmadığı için isteyemezsiniz. İlçe il veya bakanlk kontrol ederken farkeder mutlaka. Şube kapatma işlemleri olduğunda norm güncelleme takvim dışındada yapılabilir. Takip etmenizi öneririm. Okul müdürü veya ilçe ile il içi takvim başlamadan halletmeye çalışın.