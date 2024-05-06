Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mayıs 2024 20:42
Şube Kapanış- İl içi tayin

Merhabalar ,

Ben norm fazlası olup başka okula görevlendirildim. Şehirde 2,5 yılım doldu 3 yılım dolmadığı için normal il içi tayin isteyemiyorum bu yüzden norm fazlası da olduğum için il içi tayin isteyecektim. Ama mebbiste anasınıfı için şube kapatma işlemi yapılmamış. Yine de norm fazlası olarak il içi isteyebilir miyim?


matematikçi10
Memur
06 Mayıs 2024 21:02
Resmiyette ya norm fazlasısınızdır ya değilsinizdir. Mebbiste norm modülünde bellidir. Resmiyette norm fazlası değilseniz 3 yıl dolmadığı için isteyemezsiniz. İlçe il veya bakanlk kontrol ederken farkeder mutlaka. Şube kapatma işlemleri olduğunda norm güncelleme takvim dışındada yapılabilir. Takip etmenizi öneririm. Okul müdürü veya ilçe ile il içi takvim başlamadan halletmeye çalışın.
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