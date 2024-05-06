KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2024 20:42
Bakanlar kurulu sonrası açıklama bitti (atama sayısı)

tanıdığım bildiğim tecrübe ettiğim kadarıyla toplam atama sayısı max 7.000 olacak


hasanpoy2007
Aday Memur
06 Mayıs 2024 20:57

7000 olacaksa hiç olmasın daha iyi.

Toplam 1 mesaj

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