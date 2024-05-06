Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


06 Mayıs 2024 21:01
Yüksek tutarlı ihtiyaçlara 12 ay vade sınırı..
Evet arkadaşlar.. BDDK nın sanırım 2021 de aldığı karar ile 100 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde 12 ay vade sınırı var.. Bu saçmalığa son verilmeli diye düşünüyorum.. Faizler yüksek olduğu halde krediye erişim neredeyse imkansız hale geldi.. Millet borç batağına saplanmış acı içinde kıvranırken bankaların bu uygulamaları insanları daha da rahatsız ediyor.. İpotekli ihtiyaç kredisi de kullanılamıyor.. Uzun vadeli taksitlendirme yapılamıyor.. Yani yüksek faizli kredi kullanacağız ona da bir sürü engel.. Evet.. Bu bir çeşit engellemedir.. İnsanların bu kadar paraya ihtiyaçları olduğu bir dönemde siz böyle kararlar alamazsınız.. Abes.. Borç birleştireceğim,tek bir yerde toplayacağım ve uzun vadede ödeyeceğim.. İstediğimiz bu.. Ama maalesef.. Anlaşılır gibi değil hiçbir şey.. Komedi ya.. Paranın değeri yok buna rağmen kimsede para da yok.. E enflasyon var.. Ha bire para basılıyor.. Üstelik karşılıksız.. Ama yine de kimsede para yok ve paraya erişim de yok.. Nasıl ve hangi adımlarla bu noktaya gelindi.. Anlayabilmek mümkün değil..

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