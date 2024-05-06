Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 21:15
işyeri servis
bazı illerde cezaevi servisleri kaldırılmış sanırım tasarruf kapsamında büyükşehirdeki adliye cezaevi servislerini de etkiler mi acaba biteriz kaldırılırsa

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