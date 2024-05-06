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Editörler : oto-danisman-expert


06 Mayıs 2024 21:25
Uygun fiyata tripleks villa..Üstelik Muğlada..
Arkadaşlar.. Muğla milasta tripleks bir villam var.. Değerinin altında satıyorum.. Milas Merkezde.. Site içerisinde ve bahçeli.. 6 oda.. İlgilenenlere link gönderebilirim.. Üste nakit alabileceğim araç veya daire takası da kabul edebilirim.. Teşekkürler..

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