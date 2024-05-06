KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2024 21:55
KPSS Lisans GKGY Deneme Önerileri

Arkadaşlar iyi akşamlar. Bölümüm gereği maalesef çok yüksek puan almam gerek. Bana gerçekten kaliteli bulduğunuz ÖSYM tarzına yakın branş denemeleri önerir misiniz? Toplu deneme de olur ama şu an önceliğim branş denemesi.

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