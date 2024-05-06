Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 22:41
Olmayan Suçtan İhraç Edilmek ve Hagb

Merhaba,

Zimmet suçlamasıyla meslekten ihraç edildim. Mahkemeden zimmet suçundan beraat alıp hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 6 ay 7 gün hagb aldım. Komisyon zimmetten ihraç etti hagb aldığım hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçuyla alakalı bir şey yok ihraçta. İdare mahkemesine dava açtım yd için red geldi. Mesleğe geri dönme konusunda sonuç olumlu olur mu ?


Kenzo123
Aday Memur
06 Mayıs 2024 23:03

Beraati hangi fıkradan aldın. Delil yetersizliğimi suçu işlemediğin için mi. O önemli. Beraatin suçu işlemediğin sabit sebebiyleyse dönersin


E.Kayı Han
Editor
06 Mayıs 2024 23:05

657 sayılı kanunun 48. maddesinin a bendinin 5 fıkrasında güveni kötüye kullanma suçu da devlet memurluğuna engel suçlar arasında sayılmıştır.

Disiplin cezasında güveni kötüye kullanma suçundan bahsedilmemişse bir ihtimal dönme ihtimaliniz var. Ancak yeniden yapılacak soruşturma neticesinde ihraç olma ihtimaliniz de daha yüksek.

İdare mahkemesi yd talebine red kararı vermiş ise büyük ihtimal güveni kötüye kullanma suçu da ihraç sebebi diyecektir.


mhmt57
Aday Memur
06 Mayıs 2024 23:15

zimmet suçu şartları oluşmadığı için. soruşturma zimmet olarak açılmıştı fakat mahkemede zimmet suçunun şartlarının oluşmadığı belirtildi ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmaktan 6 ay 7 gün hagb verdi

Kenzo123, 33 dk. önce

Beraati hangi fıkradan aldın. Delil yetersizliğimi suçu işlemediğin için mi. O önemli. Beraatin suçu işlemediğin sabit sebebiyleyse dönersin


mhmt57
Aday Memur
06 Mayıs 2024 23:17

disiplin cezasında zimmet suçundan savunmam alındı. mahkemede de zimmet suçu şartları oluşmadığı için hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmaktan 6 ay 7 gün hagb verdi. komisyon daha sonrasında mahkeme kararını istedi fakat yine de zimmet suçundan ihraç talep etti bakanlıkta onayladı. idare mahkemesine işe dönmek için dava açtım

E.Kayı Han, 31 dk. önce

657 sayılı kanunun 48. maddesinin a bendinin 5 fıkrasında güveni kötüye kullanma suçu da devlet memurluğuna engel suçlar arasında sayılmıştır.

Disiplin cezasında güveni kötüye kullanma suçundan bahsedilmemişse bir ihtimal dönme ihtimaliniz var. Ancak yeniden yapılacak soruşturma neticesinde ihraç olma ihtimaliniz de daha yüksek.

İdare mahkemesi yd talebine red kararı vermiş ise büyük ihtimal güveni kötüye kullanma suçu da ihraç sebebi diyecektir.


mhmt57
Aday Memur
06 Mayıs 2024 23:19

'' zimmet suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istenilmiş ise de, yapılan yargılamada sanığın eyleminin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla '' şu şekilde yazmışlar gerekçeli kararda

Kenzo123, 33 dk. önce

Beraati hangi fıkradan aldın. Delil yetersizliğimi suçu işlemediğin için mi. O önemli. Beraatin suçu işlemediğin sabit sebebiyleyse dönersin

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