Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 23:12
İstanbul'da emniyet şeridi kullanımı

Özellikle trafik sıkıştığında bir anda bir çoğu dümenden olduğu çok belli çakarlı arabalar emniyet şeridini işgal etmeye başlıyor. Bunları bir de dörtlü vs yakan bireysel kullanıcılar takip ediyor. Trafikçi arkadaşlar varsa aydınlatabilir mi acaba sürekli emniyet şeridine konumlanan edsler bu ihlallere ceza yollamıyor mu yoksa millette para mı çok.

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