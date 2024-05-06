Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 23:23
güvenlik soruşturması
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bilgisi olan var mı güvenlik soruşturmasında çalışan biri cevap verebilir mi rica etsem

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