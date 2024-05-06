güvenlik soruşturması

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bilgisi olan var mı güvenlik soruşturmasında çalışan biri cevap verebilir mi rica etsem

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bilgisi olan var mı güvenlik soruşturmasında çalışan biri cevap verebilir mi rica etsem