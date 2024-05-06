Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 23:38
önemli
eskorta gidip de kabahatler kanununa göre idari para cezası almak öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bilen cevap verir mi rica etsem

rasim1903
Memur
07 Mayıs 2024 00:25
yok adli olsa olurdu
Toplam 1 mesaj

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