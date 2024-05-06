Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mayıs 2024 23:40
Acil

eskortan idari para cezası alıp da öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun yaşayan var mı bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bana bilgisi olan yazar mı rica etsem

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