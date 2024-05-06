Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mayıs 2024 23:47
Aday ogretmenlik

Hocalarim suan hali hazir sistemde adaylık uzamasi olayi varmi mudurun takintisi sonucu videolarim formlarim tam iste baska hicbirseyin tesiri etkisi olmadan kalkarmı yoksa idare bir kılıf uydurup adayligi uzatabilirmi mudur uzatacagim diye goz korkutuyor cunku uzerime geliyor


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Mayıs 2024 00:49

Uzatabilir. Okulun değişir başka okula gonderirler

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