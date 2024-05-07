KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2024 08:59
657 den 657 ye geçiş.

Arkadaşlar merhaba. Ben 2020 puanımla sözleşmeli olarak atanıp kadroya geçtim. Ama bizlere bilgisayar işletmeni kadrosu vermiyorlar ve memur olarak kalmak çok dezavantajlı 3. dereceye bile düşmüyor. Üstelik farklı bir ilde kirada cabası. 2024 puanıyla bilgisayar işletmeni kadrosuna kendi memleketime atansam muvafakat alabilir miyim?


cengbm
Aday Memur
07 Mayıs 2024 09:37

benzer süreçlerden geçtiğim için bildiklerimi yazayım.

öncelikle kadrolusunuz ve eğer sözleşmeli kazanırsanız geçişinizde bir sıkıntı olmaz. direk istifayla geçersiniz.

ama memleketinizde kadrolu olarak atanırsanız o zaman muvafakatla geçmeniz gerekiyor. istifayla olmuyor. çünkü kadroluyken başka kadroluya atanmanız için usulune uygun istifadan sonra en az 6 ay beklemeniz gerekecek.

muvafakat durumu da kısaca kurumlar muvafakat vermek zorunda değil. isterse verir istemezse vermez.

Sadece üst ünvan olursa muvafakat vermek zorundalar.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
07 Mayıs 2024 09:46

Bilgisayar İşletmeni kadrosu ile memur kadrosu arasında bir fark yok özlük hakları bakımından. O yüzden kadrolu-kadrolu arası bir geçiş yapabilmeniz için özlük hakları bakımından lehinize olan bir durumda muvafakat alabilirsiniz. Denk ya da alt unvanlara atanmada kurumlar muvafakat vermiyor genelde. Kurum verdiğiniz kiraya vs bakmaz personele ihtiyacım var muvafakat vermiyorum dediğinde elinizde muvafakat almanızı sağlayabilecek yasal bir neden (eş, sağlık durumu ya da özlük hakları daha iyi olan bir kadro gibi) yoksa bir şey elde edemezsiniz.

Ayrıca bilgisayar işletmeni kadrosu genelde dilekçe ile veriliyor kurumlar eğer hakkaniyetli davranırlarsa sırayla veriyorlar bu kadroyu en azından çalıştığım kurumda böyle gördüm. Size sıra gelmesi durumunda zamanı geldiğinde boş kadro olursa verilecektir. 10 yıllık teknisyenim daha ben 3'e düşemedim o kadar kolay olmuyor 3. dereceye atanmak bir de şu an tasarruf tedbirleri varken.


Feyza Y
Aday Memur
07 Mayıs 2024 09:50

4/b den sözleşmeli uzm yard geçişte sıkıntı olmaz di mi


şeriifee
Aday Memur
07 Mayıs 2024 10:01

Hocam boş kadro olmasına rağmen verilmiyor Ankaradan yazı bekleniyor deniyor. Derece düşmesi konusuna gelecek olursam memur olan biri verilse de 5. derecenin altına düşmüyor bana söylenene göre.

hsnd, 2 saat önce

Bilgisayar İşletmeni kadrosu ile memur kadrosu arasında bir fark yok özlük hakları bakımından. O yüzden kadrolu-kadrolu arası bir geçiş yapabilmeniz için özlük hakları bakımından lehinize olan bir durumda muvafakat alabilirsiniz. Denk ya da alt unvanlara atanmada kurumlar muvafakat vermiyor genelde. Kurum verdiğiniz kiraya vs bakmaz personele ihtiyacım var muvafakat vermiyorum dediğinde elinizde muvafakat almanızı sağlayabilecek yasal bir neden (eş, sağlık durumu ya da özlük hakları daha iyi olan bir kadro gibi) yoksa bir şey elde edemezsiniz.

Ayrıca bilgisayar işletmeni kadrosu genelde dilekçe ile veriliyor kurumlar eğer hakkaniyetli davranırlarsa sırayla veriyorlar bu kadroyu en azından çalıştığım kurumda böyle gördüm. Size sıra gelmesi durumunda zamanı geldiğinde boş kadro olursa verilecektir. 10 yıllık teknisyenim daha ben 3'e düşemedim o kadar kolay olmuyor 3. dereceye atanmak bir de şu an tasarruf tedbirleri varken.


şeriifee
Aday Memur
07 Mayıs 2024 10:04

Memurun 5. dereceye hiçbir şekilde düşememesi ama bilgisayar işletmenin böyle bir ihtimali olsa dahi düşmesi de bir özlük hakkı değil mi zaten. Bu arada lisans mezunuyum ve teoride zaten 12 yıl sonra 3. dereceye düşüyorum sizin kadronuz teknisyen ve lise mezuniyeti gerekiyor belki düşürmemeleri ondan kaynaklı olabilir bilemiyorum.

hsnd, 2 saat önce

Bilgisayar İşletmeni kadrosu ile memur kadrosu arasında bir fark yok özlük hakları bakımından. O yüzden kadrolu-kadrolu arası bir geçiş yapabilmeniz için özlük hakları bakımından lehinize olan bir durumda muvafakat alabilirsiniz. Denk ya da alt unvanlara atanmada kurumlar muvafakat vermiyor genelde. Kurum verdiğiniz kiraya vs bakmaz personele ihtiyacım var muvafakat vermiyorum dediğinde elinizde muvafakat almanızı sağlayabilecek yasal bir neden (eş, sağlık durumu ya da özlük hakları daha iyi olan bir kadro gibi) yoksa bir şey elde edemezsiniz.

Ayrıca bilgisayar işletmeni kadrosu genelde dilekçe ile veriliyor kurumlar eğer hakkaniyetli davranırlarsa sırayla veriyorlar bu kadroyu en azından çalıştığım kurumda böyle gördüm. Size sıra gelmesi durumunda zamanı geldiğinde boş kadro olursa verilecektir. 10 yıllık teknisyenim daha ben 3'e düşemedim o kadar kolay olmuyor 3. dereceye atanmak bir de şu an tasarruf tedbirleri varken.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
07 Mayıs 2024 10:55

Kurumların kamu personelini 3. dereceye zorunluluğu bulunmuyor ama. O yüzden özlük hakkı olarak iddia edememe durumu bulunuyor. Ayrıca lise mezunu teknisyen olarak 3. dereceye atanabilirim kanuni olarak.

şeriifee, 2 saat önce

Memurun 5. dereceye hiçbir şekilde düşememesi ama bilgisayar işletmenin böyle bir ihtimali olsa dahi düşmesi de bir özlük hakkı değil mi zaten. Bu arada lisans mezunuyum ve teoride zaten 12 yıl sonra 3. dereceye düşüyorum sizin kadronuz teknisyen ve lise mezuniyeti gerekiyor belki düşürmemeleri ondan kaynaklı olabilir bilemiyorum.


şeriifee
Aday Memur
07 Mayıs 2024 11:10

Sadece, memur kadrosunda görev yapanlar 5'inci dereceden yukarı çıkamamakla birlikte memurla aynı düzey görevde bulunan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni gibi kadrolarda bulunanlar 3'üncü dereceye kadar yükselebilmektedir. Dolayısıyla VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunanlar yeşil pasaport alabilmektedirler.

Size tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum hocam yasal olarak yükselemiyorum 3. dereceye özlük hakkı bunu kapsıyor mu bilmiyorum ama mantıken yorum yapıyorum ben kapsıyordur heralde

böyle bir durumda yasal olarak menfaatim olmuş oluyor yine mantıken :D

bunlara bir açıklık getirmek istiyorum

hsnd, 50 dk. önce

Kurumların kamu personelini 3. dereceye zorunluluğu bulunmuyor ama. O yüzden özlük hakkı olarak iddia edememe durumu bulunuyor. Ayrıca lise mezunu teknisyen olarak 3. dereceye atanabilirim kanuni olarak.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
07 Mayıs 2024 11:24

Peki ben de şunu sorayım size. 2021 yılında çıkan tasarruf tedbirlerini duydunuz mu hiç? Şu an şef ve üstü hariç kimseyi 3. dereceye atamıyor kurumlar en azından ben kendi kurumumdan öyle bilgi aldım. Genelge kapsamında bu tür istekler reddediliyor dendi.

Bu kadro 3. dereceye atanabiliyor o yüzden muvafakat verilmeli ya da verildi diyeni görmedim bugüne kadar. Memur olarak mühendis kadrosuna atanır muvafakat alırsınız ancak benim 3. derece hakkım bu kadroya atanmak istiyorum dediğinizde nasıl bir cevap alacaksınız ona göre konuşalım.

şeriifee, 35 dk. önce

Sadece, memur kadrosunda görev yapanlar 5'inci dereceden yukarı çıkamamakla birlikte memurla aynı düzey görevde bulunan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni gibi kadrolarda bulunanlar 3'üncü dereceye kadar yükselebilmektedir. Dolayısıyla VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunanlar yeşil pasaport alabilmektedirler.

Size tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum hocam yasal olarak yükselemiyorum 3. dereceye özlük hakkı bunu kapsıyor mu bilmiyorum ama mantıken yorum yapıyorum ben kapsıyordur heralde

böyle bir durumda yasal olarak menfaatim olmuş oluyor yine mantıken :D

bunlara bir açıklık getirmek istiyorum

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