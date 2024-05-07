657 den 657 ye geçiş.

Bilgisayar İşletmeni kadrosu ile memur kadrosu arasında bir fark yok özlük hakları bakımından. O yüzden kadrolu-kadrolu arası bir geçiş yapabilmeniz için özlük hakları bakımından lehinize olan bir durumda muvafakat alabilirsiniz. Denk ya da alt unvanlara atanmada kurumlar muvafakat vermiyor genelde. Kurum verdiğiniz kiraya vs bakmaz personele ihtiyacım var muvafakat vermiyorum dediğinde elinizde muvafakat almanızı sağlayabilecek yasal bir neden (eş, sağlık durumu ya da özlük hakları daha iyi olan bir kadro gibi) yoksa bir şey elde edemezsiniz.

Ayrıca bilgisayar işletmeni kadrosu genelde dilekçe ile veriliyor kurumlar eğer hakkaniyetli davranırlarsa sırayla veriyorlar bu kadroyu en azından çalıştığım kurumda böyle gördüm. Size sıra gelmesi durumunda zamanı geldiğinde boş kadro olursa verilecektir. 10 yıllık teknisyenim daha ben 3'e düşemedim o kadar kolay olmuyor 3. dereceye atanmak bir de şu an tasarruf tedbirleri varken.