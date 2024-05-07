Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 09:02
Bayramlarda idari izin konusunda fikrinizi merak ediyorum

Arkadaşlar kalemde 3 katibiz. Bayram tatillerinde genelde bildiğiniz gibi iki gün idari izin oluyor. Bu idari izinlerde bir gün başka katip diger gün başta katip geliyor. Bu şekilde iki katibin bayram izni bölümüş oluyor. Ben de diyorum ki her bir bayramda bir kişi gelsin böylelikle iki katibin bayram izni bölünmesin diyorum ama bir arkadaş böyle olmaz diye sorun çıkartıyor. Siz olsanız ne yapardınız ?

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