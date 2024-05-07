Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2024 09:46
1 MAYIS PARA ÖDÜLÜ NE ZAMAN VE NE KADAR YATAR

Bilgisi olan


Policeman818
07 Mayıs 2024 10:30

Bilgisi olan varmı


reis73
Daire Başkanı
07 Mayıs 2024 10:38

zaten aynı konu açılmış tekrardan yeni konu açmaya ne gerek var, site iyice laçka oldu, editör hiçmi görüp müdahale etmez anlayamadım.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemi1 Mayıs ödüllendirme yazısıEgm fetö idari soruşturmaYeni polisim, mesleğe adapte olamadımDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmekli polisler maaş iyileştirmesi istiyorAktif çalışan ve hakkında soruşturma olan var mı?Emniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı?Trafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılırbanka icraya verdi

Sözlük

ziyaretçiler kanalı 1 güne bir atasözü bırak 1 pudu 2 iletişim 1 Galatasaray 1 sıdıka 1 Halka Arz 1 kızıl düve 2 muallak taşı 1 Belma zarafeti 4

Son Haberler

Türkiye'nin tohumda İsrail'e bağımlılığı yok4 terörist etkisiz hale getirildiEski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladıTrafikteki araçların 23,3 milyonu sigortalıYargıtay Başkanı seçiminin 32. turunda da sonuç çıkmadı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre