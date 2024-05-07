Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mayıs 2024 10:07
Haziran semineri?

Seminerler hakkında bir duyumu veya bilgisi olan var mı?


majesteleri7
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 11:21

Bayramdan sonraya kalıyo geri gelin diyecek halleri yok onun için online olacak.ama seneye beklemeyin bitti artık tekin kanunları devrede sıkma başlıyo


Ms7722
Aday Memur
07 Mayıs 2024 11:45

Seneye kalırsa dediğin gibi olur. 2027 de seçim var 2025 den itibaren bakanlıklar ılımlı bakanlara döner.

majesteleri7, 25 dk. önce

Bayramdan sonraya kalıyo geri gelin diyecek halleri yok onun için online olacak.ama seneye beklemeyin bitti artık tekin kanunları devrede sıkma başlıyo

Toplam 2 mesaj

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