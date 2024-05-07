Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 10:57
Görev değişikliği

Merhaba, bir kamu kurumunda hizmetli kadrosunda görev yapmaktayım. Üniversite öğrencisi olduğumdan dolayı okul saatlerim ve mesai saatlerim sürekli çakışıyor. Kurumumda güvenlik eksiği olduğundan dolayı ÖGG olarak istihdam edilirsem derslerime gitme konusunda daha fazla zaman bulacağımı düşünüyorum. ÖGG sertifikam halihazırda var. Merak ettiğim nokta böyle bir görev değişikliğinin mümkün olup olmadığı. Bilgisi olan arkadaşlar sorumu cevaplandırırsa çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlıktemmuzda maaslara en az %30 zam yapilmalidir!Sözleşmeli Per İzin & 3+1

Sözlük

el etek öpmek 4 kızıl düve 2 çerağ 1 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 10 araştırmacı yazar hakan demir 1 ritüel 1 tarık bin ziyad 1 recep kaya 1 polis 1 Sizi rahatsız etmeye geldim 1

Son Haberler

Türkiye'nin tohumda İsrail'e bağımlılığı yok4 terörist etkisiz hale getirildiEski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladıTrafikteki araçların 23,3 milyonu sigortalıYargıtay Başkanı seçiminin 32. turunda da sonuç çıkmadı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre