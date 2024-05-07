Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mayıs 2024 11:01
ÖMK DAN SES SEDA YOK

çıkaramayacaklar galiba ne ses var ne soluk


majesteleri7
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 11:19

Mayıs sonuna kadar tamam inşallah sıra gelmedi şu öğretmen ataması muhabbetinden


araftaki vatandaş
Şef
07 Mayıs 2024 11:20
aylar önce dedik bu iş bitti. 7'ye el sıkıştık. paydaşlarımıza hayırlı olsun
Toplam 2 mesaj

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