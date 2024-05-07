Belediyeye geçiş

Merhaba arkadaşlar. Ben Van'da kadrolu öğretmenim. Kendi memleketimin belediyesinden bana çalışma teklifi geldi. İstiyorum ama merak ettiğim birkaç husus var. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

1. Bu geçişi yapabiliyor muyum?

2. Belediyedeki memurluk statüm ne olur ? ( Kadrolu/ Sözleşmeli)

3. Belediye el değiştirse ya da kadro değişikliği yapılsa benim memurluğumun sona erme durumu var mı ?

4. İlerki yıllarda tekrar öğretmenliğe dönebilir miyim?