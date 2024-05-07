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Editörler : supporters.


07 Mayıs 2024 11:22
Tayin yazmak

Arkadaşlar ben 6 yıllık ceza infaz kurumu katibiyim 6 yıldır Yozgattayım içim çürüdü. Denize kıyısı olan yerleri yazmak istiyorum da kiralar fln belli. yardım edebilir misiniz bilgilenmek istiyorum oralarda yaşayan arkadaşlardan. kuru iç anadoludan usandım

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