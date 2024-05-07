Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 11:32
Cte havuz tayini

Arkadaşlar ben 6 yıllık ceza infaz kurumu katibiyim 6 yıldır Yozgattayım . Denize kıyısı olan yerleri yazmak istiyorum da kiralar fln belli. yardım edebilir misiniz bilgilenmek istiyorum oralarda yaşayan arkadaşlardan. kuru iç anadoludan usandım

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