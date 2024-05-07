Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2024 11:37
Yol ucreti olmadan denetim

Merhabalar, calistigim bakanlik yol ucreti veya kurum araci vermeden 1 ay icerisinde en az 100 yerin denetimini istiyor. Calistigim ilce kucuk bir yer degil 30 km uzakta iki vesait gidilecek yerler ve adresler belirli olmadigi icin de nereye binecegim inecegim konusunda da herhangi bir fikrim yok. Boyle yol ucreti vermeden denetim yaptirilabilir mi? Ne gibi haklarim vardir bilen birisi varsa yardimci olabilir mi?


arkeomania
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 11:41
Biz de çoğu yere cebimizden para verip gidiyoruz. Yol ücreti verilmiyor.
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