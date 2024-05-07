Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2024 11:38
İhaleyi hangi kaynaklardan öğrenebilirim?

İhale işi bana verildi personel eksikliği çok olduğundan arkadaşlar. Bir miktar bilgim var yani temelim var ama eksiklerimi nasıl kapatabilirim arkadaşlar? Youtube videoları kısıtlı. Tüm ihale türleri ve bunların örneklerini kapsayan bi kaynak var mı bildiğiniz?

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