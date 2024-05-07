Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mayıs 2024 11:39
Temmuz ayı sözleşmeli Eş durumu tayini (yardımcı olursanız çok sevinirim)

Arkadaşlar eşim şeker fabrikasında kadrolu işçi . Bende sözleşmeli sağlık teknikeriyim . Temmuz ayındaki kura basvurusunda red gelirmi veya başka ne şekilde eş durumu yapabilirim cevaplarsanız çok sevinirim .&#128591;

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