Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mayıs 2024 12:18
Maaşlar yapılınca ayrılırsak ne olur

Yeni yerimize tayin çıksa ve maaşlar yapıldıktan sonra yani ayın 12-13'ü gibi ayrılırsak ne olur


E.Kayı Han
Editor
07 Mayıs 2024 12:18

hiç bir şey olmaz. maaşınızı almış olursunuz. bu şekilde ayrılmanız daha uygun olur zaten.


emissario
Genel Müdür
07 Mayıs 2024 12:23

Tamam da ayın 15'ini beklemeden yani 12 mayıs gibi ayrılırsak sorun olur mu iade istenir mi


cetek
Şef
07 Mayıs 2024 12:24

İstifa etmiyorsun yine kamu görevine devam ediyorsun. Yeni başlayacağın yerde yine 15 inde maaşını almaya devam edeceksin.

emissario, 2 saat önce

Tamam da ayın 15'ini beklemeden yani 12 mayıs gibi ayrılırsak sorun olur mu iade istenir mi


cetek
Şef
07 Mayıs 2024 12:25

Yeni başlayacağın yerde maaşlar yapıldıktan sonra başlarsan maaşın biraz geç yatar o kadar.


emissario
Genel Müdür
07 Mayıs 2024 12:28

Şunu sormaya çalışıyorum; eski çalıştığım yer maaşları hazırlayıp bankaya gönderiyor ya, ben de tam o esnada yani ayın 12 veya 13'ünde ayrılış yapıp yeni yerime gidersem eski kurumum maaşı geri ister mi ?


lDeimosl
Genel Müdür
07 Mayıs 2024 12:40

Eski kurumunuz neden geri istesin maaşınız her yerde maliyeden yatıyor.

emissario, 2 saat önce

Şunu sormaya çalışıyorum; eski çalıştığım yer maaşları hazırlayıp bankaya gönderiyor ya, ben de tam o esnada yani ayın 12 veya 13'ünde ayrılış yapıp yeni yerime gidersem eski kurumum maaşı geri ister mi ?

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