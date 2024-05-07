KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2024 12:42
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ

kardeşler elektrik öğretmeniyim 15 yıl oldu, sınav ve süreç hakkında bilgi almak istiyorum, memurum bu arada daha kolay bir yolu varsa :)


karagülle
Daire Başkanı
07 Mayıs 2024 13:28

Ne vereyim abime?

Toplam 1 mesaj

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