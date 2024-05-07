Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 12:43
imzadan imtina

arkadaşlar kurumum yazılı olarak görev tanımımda olmayan ve eğitimini vermeden yeni bir görevlendirme yazısını tebliğ etti imzalamadım ve bilgi edinme kapsamında görevlendirmenin yasal dayanağına dair dilekçe vererek öğrenmek istedim yazılı bir cevap yazmadılar imzadan imtinanın yasal ve disiplin boyutu hususunda bilgi sahibi olanlar verebilirmi


murat_326
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 13:38

Tebliğin altına, bu işin eğitimini almadım vb yazdınmı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Olmayan Suçtan İhraç Edilmek ve HagbTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıYeni çıkacak disiplin soruşturmasında memurlukla bağdaşmayacak hareketlerKolluk Kuvveti Uyuşturucu Disiplin Soruşturmasıidare mahkemesi karar süresiSes kaydı hakkındaHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarJandarma yüksek disiplin kurulu

Sözlük

hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 9 Halka Arz 1 Bugün olanlar 6 1916 3 grafen 1 mehdi 1 Belma zarafeti 4 araştırmacı yazar hakan demir 1 ritüel 1 Galatasaray 1

Son Haberler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararıBakan Işıkhan: Gençlerimizin kariyer gelişimini İŞKUR olarak destekliyoruzAkciğerini çantasında taşıyorŞanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybettiBahadır Erdem, CHP'ye katıldı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre