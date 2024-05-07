Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 12:55
vali görev yerini değiştirebilir mi?
arkadaşlar vali, kurum içinde ilden ilçeye kalıcı görevlendirme yapabilir mi?

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