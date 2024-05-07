Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mayıs 2024 13:54
Yolsuzlukları, usulsüzlükleri basına bildirsem memurluktan atılır mıyım

Kurumumda bana ve diğer personellere yapılan zulümleri basına bildirmeyi veya sosyal medyada paylaşmayı düşünüyorum. Bu hak arama ve kamu yararına bir durum.

Şikayet ettim ben kötü oldum. İdare mahkemesine verdim ben süründüm 2 yıldır birşey yok ortada. İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdum, yok. KDK'ya başvurdum. Sağlık bakanlığı Teftiş Kurulu'na başvurdum 2 müfettiş geliyor zaten yıllardır hepsi ile arkadaş olmuşlar, biraz bakıyorlar sonra lüks bir yere yemeğe götürülüyor akşamı ediyorlar akşam apar topar bir rapor, olaylar kapandı.

İşin içinde bir çok siyasi var. Tek çare basın kalıyor.

Cimer'de yüzlerce şikayet var, mahkemelerde onlarca konu. Kimse devlet içindeki bu çeteleşmeye seslenemiyor. Herkes izliyor. Gariban memurlar, gariban işçiler tehditle, disiplinle, kovmak ile susturuluyor.

Yerel medyada çıkınca o konudan hep geri adım atmışlar. Tek korktukları medya

Biliyorsunuz memur işi ile alakalı basına konuşamaz.

Ama bu kamu , devlet yararına, mağduriyeti önlemek amaçlı

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