Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 14:17
DERECE/KADEME

BEN 29 haziran 2016 göreve başladım teknik lise mezunuyken 2023 nisanda teknik kadroya başka kuruma girdim benle hizmet yılı olanlar arasında derece kademe farkı var şimdi önlisans bitirdim derece kademem kaçta olması gerekiyor


Montello46
Memur
07 Mayıs 2024 14:26

Yanlış hesaplamadıysam ..8 in 3 sün şuan Haziran 29 da 7 nin 2 si olursun..

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