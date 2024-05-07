Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2024 14:17
DERECE/KADEME

BEN 29 haziran 2016 göreve başladım teknik lise mezunuyken 2023 nisanda teknik kadroya başka kuruma girdim benle hizmet yılı olanlar arasında derece kademe farkı var şimdi önlisans bitirdim derece kademem kaçta olması gerekiyor

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