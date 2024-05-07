Temmuz Zammı Çok Yetersiz, Promosyon'a Yüklenmeliyiz

Herkese merhaba. Malum temmuz zammı maksimum %20 olcak. 35 olan maaş 42 olacak ki kira zammını bile zar zor karşılayacak bu zam!

Demem o ki bu nedenle artık twitter mı olur yoksa memur hakkını aramaktan bihaber sendikalar aracılığıyla mı olur bilmiyorum ama PROMOSYON GÜNCELLEMESİ için aşırı derecede bastırmalıyız.

Promosyon güncellemesi ile devasa bir gelir elde edemesek bile bu yılı veya onümüzdeki 1 yılı maddi açıdan bir tık daha rahat geçirmek mümkün olacaktır.