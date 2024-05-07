Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 14:43
Temmuz Zammı Çok Yetersiz, Promosyon'a Yüklenmeliyiz

Herkese merhaba. Malum temmuz zammı maksimum %20 olcak. 35 olan maaş 42 olacak ki kira zammını bile zar zor karşılayacak bu zam!

Demem o ki bu nedenle artık twitter mı olur yoksa memur hakkını aramaktan bihaber sendikalar aracılığıyla mı olur bilmiyorum ama PROMOSYON GÜNCELLEMESİ için aşırı derecede bastırmalıyız.

Promosyon güncellemesi ile devasa bir gelir elde edemesek bile bu yılı veya onümüzdeki 1 yılı maddi açıdan bir tık daha rahat geçirmek mümkün olacaktır.

Ben değil hepimiz YILGIN ve TÜKENMİŞ bir durumdayız biliyorum ama bu konuya kesinlikle eğilmeliyiz. TEMMUZ ZAMMI'nin düşüklüğü fena sarsacak bizi...


ExpertE
Genel Müdür
07 Mayıs 2024 15:09

Prom güncellemesi sağlayan idareler oldu 3 ila 10 bin arası genelde 5-6 bağlamışlar da tek seferlik neyi çözecek acaba? Bulduğunuz çözüm bu mu? Ayrıca sıkılaşma politikası izleniyor kimseye ek bir gelir verilmesi düşünülmüyor. Ev sahibiniz ile uzlaşmanız gerekir %300ler değil Borçlar Kanunu'ndaki sınıra göre. Haklarınızı bilin kafasına göre fiyat artıran mekanlara uğramayın boykot edin. Faturalar için evi düzenli ve enerji verimliliğine göre kullanın, market indirimleri banka kampanyalarını takip edin. Dışarıda az yiyin yeni bir giyim gerekmedikçe almayın. Ulaşım, kişisel bakım, eğitim zaten zorunlu. Hobi tatil sosyo kültürel olanları da erken rezervasyonlarla ve çoklu üyeliklerle asgariye indirin, birkaç sene sıkmak sıkışmak zorundayız. Temmuzdaki 20'den sonra 10'lar sonra tek haneler bekliyor çünkü bizi.


Son5yil
Memur
07 Mayıs 2024 15:16

Hiçbirine katılmıyorum.

ExpertE, 2 saat önce

Prom güncellemesi sağlayan idareler oldu 3 ila 10 bin arası genelde 5-6 bağlamışlar da tek seferlik neyi çözecek acaba? Bulduğunuz çözüm bu mu? Ayrıca sıkılaşma politikası izleniyor kimseye ek bir gelir verilmesi düşünülmüyor. Ev sahibiniz ile uzlaşmanız gerekir %300ler değil Borçlar Kanunu'ndaki sınıra göre. Haklarınızı bilin kafasına göre fiyat artıran mekanlara uğramayın boykot edin. Faturalar için evi düzenli ve enerji verimliliğine göre kullanın, market indirimleri banka kampanyalarını takip edin. Dışarıda az yiyin yeni bir giyim gerekmedikçe almayın. Ulaşım, kişisel bakım, eğitim zaten zorunlu. Hobi tatil sosyo kültürel olanları da erken rezervasyonlarla ve çoklu üyeliklerle asgariye indirin, birkaç sene sıkmak sıkışmak zorundayız. Temmuzdaki 20'den sonra 10'lar sonra tek haneler bekliyor çünkü bizi.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Mayıs 2024 16:39

Promosyon için kılımı kıpırdatmam, istemiyorum haram parayı


Prettypelin
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 17:11

Biz 3 yıllık 25 bin promosyon aldık aldık, aylık 690 lira ediyor, bunu nasıl bir çözüm olarak gördünüz ben anlayamadım, bir promosyondur tutturmuşsunuz, ne çok büyüttünüz bunu gözünüzde anlamadım.

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