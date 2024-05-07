Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 15:11
Hakimlik veya savcılık mesleğinden başka mesleğe geçiş

Bu iki meslek grubundan olup da istifa ettikten sonra başka hangi meslekler yapılabilir veya ne önerirsiniz?


yusuf132
Aday Memur
07 Mayıs 2024 15:31

Kamu mu özel mi


Mrsavior
07 Mayıs 2024 15:38

Kamu

Toplam 2 mesaj

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