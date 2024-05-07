Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 15:11
Havuz tayininde feragat hk.
Arkadaşlar havuz tayini talebinde bulunacağım ancak bir durumdan dolayı olur da çıkarsa feragat etme durumum var? Havuz tayini çıktıktan sonra feragat edebiliyor muyum? Edersem bunun bir yaptırımı var mı? şimdiden teşekkür ederim.

canpare61
Memur
07 Mayıs 2024 16:17

2025 yılında havuz tercihinde bulunursan 100 puan kesilecek o seneye mahsus

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