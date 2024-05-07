Havuz tayininde feragat hk.

Arkadaşlar havuz tayini talebinde bulunacağım ancak bir durumdan dolayı olur da çıkarsa feragat etme durumum var? Havuz tayini çıktıktan sonra feragat edebiliyor muyum? Edersem bunun bir yaptırımı var mı? şimdiden teşekkür ederim.

Arkadaşlar havuz tayini talebinde bulunacağım ancak bir durumdan dolayı olur da çıkarsa feragat etme durumum var? Havuz tayini çıktıktan sonra feragat edebiliyor muyum? Edersem bunun bir yaptırımı var mı? şimdiden teşekkür ederim.