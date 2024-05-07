Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2024 15:41
Yeşil pasaport kullanım süresi ve şartları

Arkadaşlar kolay gelsin, Yeşil pasaportun 10 yıl süresi var diye biliyorum, bu 10 yıllık süre içerisinde meslekten ayrıldığımızda 10 yıl dolduktan sonra da Yeşil pasaportun kullanabiliyor muyuz acaba, teşekkürler


hakkaripolisi34
Daire Başkanı
07 Mayıs 2024 16:06

Evet haketmen yeterli memuriyetten ayrılsan dahi yesil pasaportu yenilersin fakat ihraç veya devlet memurluğundan çıkarılma sonrasını bilmiyorum


tsubasa17
Aday Memur
07 Mayıs 2024 16:16
Eyvallah
hakkaripolisi34, 4 saat önce

Evet haketmen yeterli memuriyetten ayrılsan dahi yesil pasaportu yenilersin fakat ihraç veya devlet memurluğundan çıkarılma sonrasını bilmiyorum


adsız_cengaver
Memur
07 Mayıs 2024 16:40

Yanlışın var 10 yıllık memura yeşil pasaport vermiyorlar.3. Dereceye düşünce hak ediyorsun. Lisede hazırlık Üniversitede hazırlık Mühendislik Fakültesi mezunusun yüksek lisans doktora a falan yapmışsındır 6-7 yıl da alırsın. Meslekte sürekli kıdem cezası alırsın 20 yıl da alamazsın


khanjar.1
Memur
07 Mayıs 2024 16:46

adam zaten 10 yıllık memura veriyorlar dememiş.. yeşil pasaportun süresi 10 yıl.. yeşil pasaportu çıkartıp meslekten ayrıldıktan sonra ve pasaportun geçerlilik süresi (10 yıl) dolduktan sonra da yenilenebiliyor mu diye sormuş

adsız_cengaver, 3 saat önce

Yanlışın var 10 yıllık memura yeşil pasaport vermiyorlar.3. Dereceye düşünce hak ediyorsun. Lisede hazırlık Üniversitede hazırlık Mühendislik Fakültesi mezunusun yüksek lisans doktora a falan yapmışsındır 6-7 yıl da alırsın. Meslekte sürekli kıdem cezası alırsın 20 yıl da alamazsın


adsız_cengaver
Memur
07 Mayıs 2024 17:17

Pardon yanlış anlamışım hızlı okuyunca.

khanjar.1, 3 saat önce

adam zaten 10 yıllık memura veriyorlar dememiş.. yeşil pasaportun süresi 10 yıl.. yeşil pasaportu çıkartıp meslekten ayrıldıktan sonra ve pasaportun geçerlilik süresi (10 yıl) dolduktan sonra da yenilenebiliyor mu diye sormuş

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