Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Mayıs 2024 15:42
BOTAŞ 121 Kişilik Personel Alımı

BOTAŞ 121 kişilik personel alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 aydan fazla bir süre geçti mülakat yapılalı. Bu kadar uzun sürmesi normal mi alt tarafı 121 kişi.

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