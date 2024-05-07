Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2024 15:51
Meb'den Belediye ye geçiş?

Arkadaşlar Merhaba.

Ben 10 yıldır Milli Eğitim Bakanlığında çalışmaktayım.

Öğrenim durumu Lisans Kadro derecem 5.

Ben bir belediye ye 3. Derece deki bir VHKİ kadrosuna geçiş

yapmak istesem bunda herhangi bir engel varmıdır.

(Belediyenin istemesi ve Kendi kurumumun izin vermesi

durumunda.)


fizikçi1982
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 16:35

Parantez içinde belirttiğin durumu sağlarsan hiçbir engel yok.

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