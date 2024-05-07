Pomem Ön Sağlık El Kontrolü

Merhaba arkadaşlar. Aklıma takılan bir soru var. El parmaklarımda çok hafif eğrilikler var. orta parmakta bu biraz daha belli oluyor. herhangi bir engelden kaynaklı değil genel yapısal farklılıklardan gelen bir şekil. Acaba ön sağlık da incelenirken el parmakları çok dikkatli inceleniyor mu. Bilgisi olan paylaşabilir mi rica etsem

Merhaba arkadaşlar. Aklıma takılan bir soru var. El parmaklarımda çok hafif eğrilikler var. orta parmakta bu biraz daha belli oluyor. herhangi bir engelden kaynaklı değil genel yapısal farklılıklardan gelen bir şekil. Acaba ön sağlık da incelenirken el parmakları çok dikkatli inceleniyor mu. Bilgisi olan paylaşabilir mi rica etsem