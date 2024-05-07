KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2024 16:19
Sağlık kurulu Acil Yardım

Arkadaşlar merhaba .. 2 Tane sorunum var.

1. Sorun : Heyet raporu için Psikiyatriye uğradım , psikiyatri geçmişteki psikoteknik raporumu gördü , bu ne için diye sordu. Nakliye arabaları için SRC ehliyet almam gerekiyordu , onun için psikoteknik sınavına soktular bizi dedim . Psikiyatri doktoru rapordaki kendi alanına SCL 90 yazdı.

Her doktor sağlam yazdı , psikiyatri doktoru SCL 90 yazdı , bu sorun teşkil eder mi? Başka bir psikiyatri geçmişim yok .

2. Sorun : Daha sonra Nörolojiye gittim . Nöroloji Doktoru elini uzat dedi. Ellerim biraz titredi. Ellerin hep böyle titrer mi dedi, bazen dedim.

Yarın tekrar gel , bu şekilde benden sağlam raporu alamazsın , dedi.

Ellerin titremi bir sorun oluşturur mu Memurluk için.

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