Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 16:21
TRT maaş bilen var mı
TRT tekniker maaşı ne kadar bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkürler

murat_326
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 16:25

Yüksek olduğunu duymuştum


musa1992
Şef
07 Mayıs 2024 16:51

eski trt personeli olarak şu kadar söyleyeyim.Benim kadromdaki arkadaşlarım 45.500 civarı alıyor tekniker en az 49-50 dir.Ayrıca bu yıl 42.000 , 2025 de 50.000 tl giyim yardımı var.Bu dediğim rakamlar memur için.Öhtli personelin maaşını söylemesi yasak.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıUzman ve başöğretmenlik süresi müjde!TGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMayıs enflasyonu pik yapacak.Sendika parasını ne zaman yine tam olarak alacağız ? Bu ay tam değil sanırım ???Teknik hizmetler sınıfından şube müdürlüğüne atanan memurVakıfbank maaş hesabıma kısmi bloke!!Seçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Ekonomi Düzelecek ve Alım Gücü Artacak

Sözlük

hobin rood 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 6 Belma zarafeti 4 ritüel 1 grafen 1 sıdıka 2 recep kaya 1 tırnak uzatmak 1 suspus 1 el etek öpmek 4

Son Haberler

İsrail heyeti, ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gidecekOturdukları binayı kundaklamaya çalışıp polise direndiler: 4 gözaltıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya gerilediTBMM Genel Kurulu'nda '1400 sene' tartışmasıİki kardeşten birinin ölümüne neden olan kazada sürücü serbest bırakıldı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre