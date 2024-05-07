Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 16:37
Yıllık izin

Sözleşmeli memurum yıllık izin kullanmak istedim müdürüm kabul etmedi benim için eğitim düşünüyorlarmış. Yıllık izin vermeme hakları var mı ? Şimdiye kadar hiç eğitim ve görev yoktu kasıtlı mobing yaptıklarını düşünüyorum. Üstelik 1 hafta önceden izin istedim .

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