Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mayıs 2024 16:40
EKDERS SORUNU
Bugün ayın 7 si bitti ve Diyarbakırda ortaöğretim genel müdürlüğüne bağlı okullarda hala ekdersler yatmadı. Bu teknoloji çağında çok mu zor herkesinkini sabit bir günde yatırmak. Her ay farklı zamanlarda yatıyor.

bitkiogretmen
Aday Memur
07 Mayıs 2024 17:08

İstanbul Kadıköy'de yatmadı

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