EKDERS SORUNU

Bugün ayın 7 si bitti ve Diyarbakırda ortaöğretim genel müdürlüğüne bağlı okullarda hala ekdersler yatmadı. Bu teknoloji çağında çok mu zor herkesinkini sabit bir günde yatırmak. Her ay farklı zamanlarda yatıyor.

Bugün ayın 7 si bitti ve Diyarbakırda ortaöğretim genel müdürlüğüne bağlı okullarda hala ekdersler yatmadı. Bu teknoloji çağında çok mu zor herkesinkini sabit bir günde yatırmak. Her ay farklı zamanlarda yatıyor.