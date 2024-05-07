KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2024 16:44
Herhangi bir memur olmak istiyorum

Arkadaşlar metalurji ve malzeme mühendisliği mezunuyum tek amacım memur olmak herhangi bir memurluk kendi alanimda atama çok az bu diplomayla başka nasıl memur olabilirim düz memurluk hariç öğretmen vs neler yapabilirim bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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