Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2024 16:47
2.şark sizce neden kalkmıyor?

Sizce neden ?


memuraday-y
Şef
07 Mayıs 2024 19:35

Daha 1. şarka gitmemiş tonla adam varken 3.şarkını yapan da bir çok insan var herhalde?

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