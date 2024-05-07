Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Mayıs 2024 17:35
yetersizlik ve görevde başarısız olma
tsk dan yetersizlik nedeniyle çıkış yapan jandarmaya girebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Yan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliKara kuvvetleri 2024 tayinEmeklilik sonrası göreve iade hk.YD.ASTSB "Personel " sınıfı hk.Dzkk tayinKara kuvvetleri tayinleri 2023Sözleşmeli astsubayÖzel Hastane Heyet RaporuMaaşsız emeklilikjandarma uzman erbaştan pomeme geçiş

Sözlük

tırnak uzatmak 1 çerağ 1 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 6 ziyaretçiler kanalı 1 araştırmacı yazar hakan demir 1 hobin rood 1 Meksika fasulyesi 2 Galatasaray 1 el etek öpmek 4 Sizi rahatsız etmeye geldim 1

Son Haberler

Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadıBakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklamaKuveyt Emiri es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildiBağcılar'da su dükkanındaki özel odalı istismar davası ertelendiTeleferik kazasında Kocagöz'un tutukluğuna ikinci itiraz da reddedildi

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre