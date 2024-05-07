Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 18:08
Asker dönüşü göreve başlama

16 Mayıs -16 Haziran arası askerim.Normalde 17 haziranda göreve başlayacaktım ama bayram tatili oldğu için 24 haziranda başlatacagız dediler.Buda maddi kayıp oluyor benim için. 17 haziranda göreve başlamamın bir yolu yok mu


cesxa
Memur
07 Mayıs 2024 18:09

7 günlük paranı alamazsın

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