KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2024 18:20
Pomem E-nabız geçmişi

Ben iki hafta önce enabızı kurcalarken bir psikiyatri ziyaretimi profilimde gözükmesin yaptım. 2 haftadır sıkıntı yoktu görünüyordu ama dün bir baktım ziyaret yok. Ziyaret, tanı, ilaç, reçete hiçbiri görünmüyor. İnternette biraz araştırdım sadece senin profilinde gizleniyor doktorlar isterse görebilir görünmesi için dilekçe vermen gerekiyor yazıyordu. Bugün aile hekimine durumu anlattım kendi sisteminden enabızıma girdi o da göremedi ziyareti, tanı. direkt gün verdim ziyaretimin olduğu ama yok dedi. Bu böyle kalsın mı yoksa 5 yıl önceki tanı yüzünden durduk yere şüphe çekerim diye il sağlıktan profilimde görünsün diye dilekçe mi vereyim?


Baypar
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 19:08

E nabız sisteminde gizlediğin tanılar doktor tarafından ****** şekillinde görülmektedir. Doktor bunu görmek isteyeceği zaman üzerinde tıklaması gerekiyor. Üzerinde tıkladığı zaman KVKK kapsamında vb şeyler yazıyor. Yani doktor hasta gizliliği falan yazıyor. Neyse doktor bunu görmek isterse E-nabız sisteminde E devlet ile e imza doğrulaması yaparak görmektedir. Yani bir aşamayı yapması gerekmektedir. Bu aşamada kolay bir şekilde aşılıyor. Çünkü neredeyse bütün hekimlerde Hekim E-imzası vardır.

Yani gizlesende doktor bunu görecektir.

2. Olarak dediğim gibi doktorlar **** şeklinde göreceği için genel sağlıkta seni muayene eden doktorun gözüne bu direkt çarpacaktır.

Eğer polislik düşünüyorsan bunu düzelttirmelisin. Çünkü **** şeklinde görülmesi , hastane ziyaretin tamamen gözükmesinden daha kötüdür.

Bir psikiyatri muayenesi olduğu için doktorlar sağlık bilgilerini saklıyor diye eleyebilirler.


levelup06
Memur
07 Mayıs 2024 19:19
Hocam profilimde gözükmesin dediğin zaman sende gözükmüyor doktorda gözüküyor. Ama gizlilik ayarlarında doktorun vs görmesini istemediğin için işaretleme yapınca o zaman şifre oluyor. Ben böyle biliyorum yanlış mı
Baypar, 30 dk. önce

E nabız sisteminde gizlediğin tanılar doktor tarafından ****** şekillinde görülmektedir. Doktor bunu görmek isteyeceği zaman üzerinde tıklaması gerekiyor. Üzerinde tıkladığı zaman KVKK kapsamında vb şeyler yazıyor. Yani doktor hasta gizliliği falan yazıyor. Neyse doktor bunu görmek isterse E-nabız sisteminde E devlet ile e imza doğrulaması yaparak görmektedir. Yani bir aşamayı yapması gerekmektedir. Bu aşamada kolay bir şekilde aşılıyor. Çünkü neredeyse bütün hekimlerde Hekim E-imzası vardır.

Yani gizlesende doktor bunu görecektir.

2. Olarak dediğim gibi doktorlar **** şeklinde göreceği için genel sağlıkta seni muayene eden doktorun gözüne bu direkt çarpacaktır.

Eğer polislik düşünüyorsan bunu düzelttirmelisin. Çünkü **** şeklinde görülmesi , hastane ziyaretin tamamen gözükmesinden daha kötüdür.

Bir psikiyatri muayenesi olduğu için doktorlar sağlık bilgilerini saklıyor diye eleyebilirler.


ygrkrtl
Aday Memur
07 Mayıs 2024 19:30

Okula girerken zaten e-nabız ayarlarından tüm hekimlere erişimi açıyormuşsun. Açık değilse veya e-nabız hesabın yoksa bile doktor senden erişim isteyerek sms ile girebiliyor hesabına.

levelup06, 19 dk. önce
Hocam profilimde gözükmesin dediğin zaman sende gözükmüyor doktorda gözüküyor. Ama gizlilik ayarlarında doktorun vs görmesini istemediğin için işaretleme yapınca o zaman şifre oluyor. Ben böyle biliyorum yanlış mı

ygrkrtl
Aday Memur
07 Mayıs 2024 19:33

Teşekkür ederim hocam sen bu kadar şeyi nasıl biliyorsun valla helal olsun. Takıldığım nokta şu aile hekimine nisan 2020 diye belirttim özellikle. Kendi sisteminden baktı dedi ki 2020 hazirandan direkt şubata geçiyor görünmüyor dedi. Yani senin bahsettiğin gibi ***** şeklinde bir tanı da yok

Baypar, 30 dk. önce

E nabız sisteminde gizlediğin tanılar doktor tarafından ****** şekillinde görülmektedir. Doktor bunu görmek isteyeceği zaman üzerinde tıklaması gerekiyor. Üzerinde tıkladığı zaman KVKK kapsamında vb şeyler yazıyor. Yani doktor hasta gizliliği falan yazıyor. Neyse doktor bunu görmek isterse E-nabız sisteminde E devlet ile e imza doğrulaması yaparak görmektedir. Yani bir aşamayı yapması gerekmektedir. Bu aşamada kolay bir şekilde aşılıyor. Çünkü neredeyse bütün hekimlerde Hekim E-imzası vardır.

Yani gizlesende doktor bunu görecektir.

2. Olarak dediğim gibi doktorlar **** şeklinde göreceği için genel sağlıkta seni muayene eden doktorun gözüne bu direkt çarpacaktır.

Eğer polislik düşünüyorsan bunu düzelttirmelisin. Çünkü **** şeklinde görülmesi , hastane ziyaretin tamamen gözükmesinden daha kötüdür.

Bir psikiyatri muayenesi olduğu için doktorlar sağlık bilgilerini saklıyor diye eleyebilirler.

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