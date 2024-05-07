Pomem E-nabız geçmişi

E nabız sisteminde gizlediğin tanılar doktor tarafından ****** şekillinde görülmektedir. Doktor bunu görmek isteyeceği zaman üzerinde tıklaması gerekiyor. Üzerinde tıkladığı zaman KVKK kapsamında vb şeyler yazıyor. Yani doktor hasta gizliliği falan yazıyor. Neyse doktor bunu görmek isterse E-nabız sisteminde E devlet ile e imza doğrulaması yaparak görmektedir. Yani bir aşamayı yapması gerekmektedir. Bu aşamada kolay bir şekilde aşılıyor. Çünkü neredeyse bütün hekimlerde Hekim E-imzası vardır.

Yani gizlesende doktor bunu görecektir.

2. Olarak dediğim gibi doktorlar **** şeklinde göreceği için genel sağlıkta seni muayene eden doktorun gözüne bu direkt çarpacaktır.

Eğer polislik düşünüyorsan bunu düzelttirmelisin. Çünkü **** şeklinde görülmesi , hastane ziyaretin tamamen gözükmesinden daha kötüdür.

Bir psikiyatri muayenesi olduğu için doktorlar sağlık bilgilerini saklıyor diye eleyebilirler.